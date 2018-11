Победителем детского "Евровидения-2018" стала Роксана Венгель из Польши

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем детского "Евровидения-2018" стала представительница Польши Роксана Венгель, конкурсант от Беларуси Даниэль Ястремский - 11-й, передает корреспондент БЕЛТА.

Роксана Венгель выступила с песней "Anyone I Want to Be". По итогам голосования профессионального жюри и зрителей она набрала 215 баллов.

Вокалистке 13 лет. Она победитель первого сезона The Voice Kids Poland. Помимо пения занимается акробатикой, дзюдо и танцами. Но самой большой ее страстью всегда была музыка. Талант Роксаны к пению обнаружился почти случайно - в караоке благодаря множеству положительных отзывов о ее голосе. Это побудило девочку работать и развивать свои певческие способности. Первый сингл Роксаны под названием "Żyj" набрал более 8 млн просмотров на YouTube, у нее более 200 тыс. подписчиков в соцсетях. Последний сингл под названием "Obiecuję" также стал популярным среди поклонников. Сейчас Роксана работает над своим дебютным альбомом.

В тройке лидеров Анжелина из Франции (203 балла) и Джаэль из Австралии (201).

Анжелина (Франция)

Джаэль (Австралия)

Даниэль Ястремский выступил под восьмым номером с песней "Time". В итоге у него 114 баллов и одиннадцатое место.

Остальные места распределились следующим образом:

4. Украина - Дарина Красновецкая (182);

5. Мальта - Эла (181);

6. Казахстан - Данелия Тулешова (171);

7. Италия - Мелисса & Марко (151);

8. Грузия - Тамар Эдилашвили (144);

9. Армения - Л.Е.В.О.Н (125);

10. Россия - Анна Филипчук (122);

12. Македония - Мария Спасовская (99);

13. Нидерланды - Макс & Анна (91);

14. Израиль - Ноам Дадон (81);

15. Ирландия - Тейлор Хайнс (48);

16. Азербайджан - Фидан Гусейнова (47);

17. Албания - Эфи Гика (44);

18. Португалия - Рита Ларанжейра (42);

19. Сербия - Бояна Радованович (30);

20. Уэльс - Манв (29).

Самую высокую оценку - 12 баллов - представительнице Польши поставило национальное жюри Франции.

Роксана Венгель: посвящаю победу своей стране "Выступления всех финалистов были достойными, и каждый мог стать первым. Мне очень хочется, чтобы следующее детское "Евровидение" приняла Польша", - сказала Роксана.

Исполнителя от Беларуси Даниэля Ястремского наивысшим баллом оценило жюри Армении. Беларусь 12 баллов в свою очередь поставила Австралии.

Журналисты из Уэльса отметили отличный номер Даниэля Ястремского на детском "Евровидении" Илери Грифитс отметила стильный внешний вид белорусского участника, его манеру двигаться, а также световое решение. В номере используется много графики.

Финальное шоу детского "Евровидения-2018" прошло сегодня в "Минск-Арене". За главный трофей конкурса - хрустальный микрофон - боролись представители 20 стран. Это рекордное число за всю историю конкурса.

Беларусь участвует в детском "Евровидении" с начала его организации Европейским вещательным союзом (ЕВС) в 2003 году. На счету страны две победы: в 2005 году лучшей стала Ксения Ситник, а в 2007-м - Алексей Жигалкович. В 2017 году белоруска Хелена Мерааи заняла пятое место.

Финал детского "Евровидения-2018" был очень сильным - Эйсмонт "Очень сильный был финал. Вообще десятка была для взрослого "Евровидения", и об этом все говорили. Очень сильные вокалисты, сильные номера", - сказал Иван Эйсмонт.

Беларусь второй раз принимает у себя этот песенный конкурс. Впервые в Минске "Евровидение" прошло в 2010 году. ЕВС вновь предложил Беларуси стать его хозяйкой с учетом положительного опыта участия белорусских представителей в конкурсе, а также его успешной организации восемь лет назад.-0-