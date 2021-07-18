Жюри о детском конкурсе на "Славянском базаре": участники очень сильные и искренние

18 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2021" свои страны представляют очень сильные и искренние участники. Такое мнение высказали во время пресс-конференции члены жюри конкурса, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель жюри Филип Жмахер рассказал, что рад в десятый раз приехать на фестиваль. Он передал привет белорусам от сербского народа. "Детский конкурс очень сильный, высокий уровень участников. Определить победителя и лауреатов - сложная работа. Сейчас у меня шесть конкурсантов стоят на одном уровне, но впереди еще второй день выступлений, посмотрим", - отметил Филип Жмахер и пожелал, чтобы "Славянский базар" жил еще минимум тысячу лет и продолжал показывать культуру разных стран.

Филип Жмахер

По словам членов жюри, они стараются быть объективными, но очень сложно решать, когда конкурсанты идут близко. "Положив руку на сердце, такие волнения раньше не испытывал", - сказал Нико Горгиевски из Северной Македонии.

Член жюри от Беларуси Ирина Дорофеева обратила внимание, что по выступлениям конкурсантов видно, что дети прошли серьезнейший отбор в своих странах. "Приятно было услышать песни на родных языках участников. Только через детскую искреннюю душу можно передать всю красоту, мелодику и мощь народного мелоса", - сказала певица.

Народный артист Узбекистана Мансур Ташматов отметил, что, сравнивая с взрослым конкурсом, в детском много откровений и креативности. "Дети выкладываются и поют, они подходят к выступлению с другими критериями. И такое откровение нас заставляет задуматься: когда видишь такую подачу, не знаешь, как правильно оценить, потому что дети профессионально выполняют свою задачу", - поделился Мансур Ташматов.

В нынешнем году на детский конкурс приехали представители 16 стран. Сегодня, во втором туре, участники исполнят песню на выбор. Белорус Константин Мазуркевич выступит под номером 10.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия пройдут 19 июля. Сегодня состоится закрытие фестиваля, а также станут известны победители музыкальных конкурсов.-0-

Ирина Дорофеева

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