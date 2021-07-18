Жюри о детском конкурсе на "Славянском базаре": участники очень сильные и искренние

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 18 июля 2021
Минск Переменная облачность +27°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:41 Англия отменяет коронавирусные ограничения в условиях роста заражений В мире
14:31 Первые случаи COVID-19 среди спортсменов выявлены на Олимпиаде в Токио В мире
14:13 ФОТОФАКТ: За кулисами "Славянского базара" идет подготовка к концерту Культура
14:00 Беларуси необходимы такие партнеры, как Россия, чтобы противостоять санкциям Запада - сенатор Политика
14:00 Обновить иммунитет, или Когда ревакцинироваться от COVID-19 - интервью Общество
13:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 953 пациента с COVID-19, выписаны 1177 Общество
13:42 В Борисовском районе после лобового столкновения легковушек погиб ребенок Происшествия
13:37 Более 80% выявленных за полгода случаев ВИЧ-инфекции приходится на людей старше 30 лет Общество
13:15 В Минске 5-летняя девочка выпала из окна второго этажа Происшествия
13:02 ФОТОФАКТ: Классические вечера у ратуши проходят в Минске Регионы
12:55 Пострадавших от молнии в Стайках готовят к операциям Происшествия
12:43 В России в 4-й раз подряд обновился максимум по числу смертей из-за COVID-19 за неделю В мире
12:19 Жительница Гродно хотела оплатить услуги картой мужа и стала жертвой фишинга Происшествия
12:06 Такого сильного детского конкурса, как на "Славянском базаре", не знаю в Европе - мнение Культура
12:02 Санэпидслужба назвала пляжи, где запрещено или ограничено купание Общество
11:58 Лобовое столкновение в Осиповичах: один человек погиб, четверо - в больнице Происшествия
11:47 Жюри о детском конкурсе на "Славянском базаре": участники очень сильные и искренние Культура
11:34 Фестиваль "Вытокі" 22-24 июля примет Солигорск Общество
11:20 Число погибших в результате наводнения в Германии достигло 156 В мире
10:50 Дожди и до +29°С ожидается 19 июля в Беларуси Общество
10:39 Задержка транспорта, подтопления дорог и поваленные деревья - МЧС рассказало о последствиях грозы Общество
10:09 Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 12 участках в Минске Регионы
10:02 На "Славянском базаре" разрешится интрига детского и взрослого конкурсов Культура
09:14 ЦТ в третий резервный день планируют сдавать 244 абитуриента Общество
09:00 Лукашенко: металлургия была и остается делом сильных, трудолюбивых и стойких духом людей Президент
00:35 Крупнейший в мире астрономический музей открылся в Шанхае Калейдоскоп
00:08 Шоу-балет Todes представил зажигательную программу на "Славянском базаре" Культура
17.07.21
17.07.21 23:30 В Витебске состоялся первый день конкурса исполнителей эстрадной песни Культура
17.07.21 23:25 В Калифорнии при стрельбе погибли два человека В мире
17.07.21 22:45 "Гомель" и "Рух" сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси Спорт
Все новости
Все новости
Культура
18 июля 2021, 11:47

Жюри о детском конкурсе на "Славянском базаре": участники очень сильные и искренние

Новости темы "Славянский базар в Витебске-2021"
ФОТОФАКТ: За кулисами "Славянского базара" идет подготовка к концерту
Такого сильного детского конкурса, как на "Славянском базаре", не знаю в Европе - мнение

18 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2021" свои страны представляют очень сильные и искренние участники. Такое мнение высказали во время пресс-конференции члены жюри конкурса, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель жюри Филип Жмахер рассказал, что рад в десятый раз приехать на фестиваль. Он передал привет белорусам от сербского народа. "Детский конкурс очень сильный, высокий уровень участников. Определить победителя и лауреатов - сложная работа. Сейчас у меня шесть конкурсантов стоят на одном уровне, но впереди еще второй день выступлений, посмотрим", - отметил Филип Жмахер и пожелал, чтобы "Славянский базар" жил еще минимум тысячу лет и продолжал показывать культуру разных стран.

Филип Жмахер
Филип Жмахер

По словам членов жюри, они стараются быть объективными, но очень сложно решать, когда конкурсанты идут близко. "Положив руку на сердце, такие волнения раньше не испытывал", - сказал Нико Горгиевски из Северной Македонии.

Член жюри от Беларуси Ирина Дорофеева обратила внимание, что по выступлениям конкурсантов видно, что дети прошли серьезнейший отбор в своих странах. "Приятно было услышать песни на родных языках участников. Только через детскую искреннюю душу можно передать всю красоту, мелодику и мощь народного мелоса", - сказала певица.

Народный артист Узбекистана Мансур Ташматов отметил, что, сравнивая с взрослым конкурсом, в детском много откровений и креативности. "Дети выкладываются и поют, они подходят к выступлению с другими критериями. И такое откровение нас заставляет задуматься: когда видишь такую подачу, не знаешь, как правильно оценить, потому что дети профессионально выполняют свою задачу", - поделился Мансур Ташматов.

В нынешнем году на детский конкурс приехали представители 16 стран. Сегодня, во втором туре, участники исполнят песню на выбор. Белорус Константин Мазуркевич выступит под номером 10.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия пройдут 19 июля. Сегодня состоится закрытие фестиваля, а также станут известны победители музыкальных конкурсов.-0-

Ирина Дорофеева
Ирина Дорофеева

ФОТОФАКТ: За кулисами "Славянского базара" идет подготовка к концерту

На "Славянском базаре" разрешится интрига детского и взрослого конкурсов

Белорус на конкурсе исполнителей "Витебск-2021" выступит под номером 5

Начинающие артисты на "Славянском базаре" рассказали о себе и отношении к фестивальному движению

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебск конкурс Славянский базар
Новости рубрики Культура
Заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева ФОТОФАКТ: За кулисами "Славянского базара" идет подготовка к концерту
Такого сильного детского конкурса, как на "Славянском базаре", не знаю в Европе - мнение
Во время XIX Международного детского музыкального конкурса На "Славянском базаре" разрешится интрига детского и взрослого конкурсов
Шоу-балет Todes представил зажигательную программу на "Славянском базаре"
В Витебске состоялся первый день конкурса исполнителей эстрадной песни
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии открытия Лукашенко: "Славянский базар" стал одним из символов становления независимой Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 953 пациента с COVID-19, выписаны 1177
Жюри о детском конкурсе на "Славянском базаре": участники очень сильные и искренние
Санэпидслужба назвала пляжи, где запрещено или ограничено купание
Топ-новости
ФОТОФАКТ: За кулисами "Славянского базара" идет подготовка к концерту
Фестиваль "Вытокі" 22-24 июля примет Солигорск
Пострадавших от молнии в Стайках готовят к операциям
Задержка транспорта, подтопления дорог и поваленные деревья - МЧС рассказало о последствиях грозы
Беларуси необходимы такие партнеры, как Россия, чтобы противостоять санкциям Запада - сенатор
ФОТОФАКТ: Классические вечера у ратуши проходят в Минске
Первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора - Каранкевич
Перцов: "Славянский базар" стал эталонной творческой площадкой для артистов
Мариола Букель выиграла бронзу юниорского ЧЕ по легкой атлетике в Эстонии
Сенатор: персонифицированный террор - новый этап цветной революции
Минздрав запретил платные посреднические услуги при записи на ПЦР-тесты
Щекин: поствыборный период нас многому научил и повторно допускать ошибок нельзя
Порядок пересечения белорусской границы изменен с 17 июля
В Беларуси продолжается комплекс мер по зачистке от радикально настроенных лиц - КГБ
Алина Никитенко завоевала бронзу юниорского ЧЕ по легкой атлетике в метании диска
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.