Беларусь разработает 21 межгосстандарт к техрегламенту ЕАЭС на машины и оборудование

18 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила в новой редакции программу по разработке межгосударственных стандартов к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности машин и оборудования", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Программой предусмотрена разработка 143 межгосстандартов, из которых 21 закреплен за Беларусью: 13 нужно разработать до 2023 года и 8 - до 2024 года, - отметили в ЕЭК. - Казахстан планирует разработать 54 стандарта, из которых 32 - до 2024 года и 22 - до 2025 года. Россия разработает 68 стандартов, из которых 5 - до 2024 года, 43 - до 2025 года и 20 - до 2026 года. При этом 67 межгосстандартов будет разработано на основе международных стандартов ISO, а 73 - на основе региональных стандартов EN".

"Программа подготовлена в соответствии с предложениями государств Евразийского экономического союза, а также с учетом информации о ходе реализации действующей редакции программы, утвержденной Коллегией ЕЭК в 2013 году", - добавили в пресс-службе.-0-

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