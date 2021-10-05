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05 октября 2021, 12:17

Борисевич: отношения Беларуси и Пакистана приобретают стратегический характер

Фото из архива
Фото из архива

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения между Беларусью и Пакистаном приобретают стратегический характер. Такое мнение высказал сегодня заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич на открытии пятого заседания белорусско-пакистанского делового совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Немногим более двух недель назад в Душанбе на встрече с премьер-министром Пакистана Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с огромной страной, каковой является Пакистан. Я убежден, что ваши специалисты и члены правительства найдут в Беларуси много интересного для Пакистана. До конца текущего года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей посетит Исламабад, ожидаем в Минске с официальным визитом премьер-министра Пакистана. Активно идет подготовка к проведению шестого заседания совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Таким образом, отношения между нашими странами поистине приобретают стратегический характер и стратегическое содержание", - отметил замминистра.

Николай Борисевич подчеркнул, что сегодня Минск принимает солидную делегацию бизнесменов из Пакистана, миссия которой - укрепить экономический потенциал двусторонних отношений. "МИД Беларуси - это высокоорганизованная команда профессионалов, в задачи которой напрямую входит развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с нашими зарубежными партнерами. Как и БелТПП, мы искренне открыты к общению по самому широкому спектру вопросов без каких-либо изъятий и ограничений", - сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства.

Также он отметил, что "сегодня взаимодействие между странами не начинается с чистого листа". "У нас созданы полноценные базовые условия для развития двусторонних отношений по всему спектру сотрудничества, представляющего взаимный интерес. Создана договорно-правовая база, которая включает более 80 соглашений, сформированы механизмы взаимодействия в виде комиссий и рабочих групп, система межрегионального сотрудничества, заложены основы межпарламентской дипломатии и многое другое", - пояснил Николай Борисевич.

По мнению замминистра, на предстоящем этапе важно, чтобы стороны обеспечивали поступательное развитие перспективных точек роста. "На наш взгляд, с учетом структуры экономик Беларуси и Пакистана, можно выделить несколько ключевых направлений работы. Среди них наращивание объемов взаимных продаж традиционной продукции, создание совместных производств белорусской техники в Пакистане, а также совместных производств по выпуску хирургических инструментов, кожаных изделий в Беларуси. Перспективным является создание совместных кластеров по выпуску востребованных лекарственных средств, это может происходить как на территории Беларуси, так и на территории Пакистана. Нужно привлекать пакистанский капитал для реализации проектов по модернизации белорусских предприятий текстильной отрасли, развивать совместное производство продукции сельского хозяйства, реализовывать совместные проекты в научно-технической сфере с прямым выходом на производственный цикл, а также проекты по созданию в Пакистане университета прикладных технологий с выходом на качественно новый уровень совместной профессиональной и технической подготовки пакистанских специалистов с использованием белорусских образовательных технологий", - отметил Николай Борисевич.

Говоря о перспективных направлениях сотрудничества, замминистра подчеркнул, что они в полной мере учитывают экономические интересы как белорусской, так и пакистанской стороны. "Давайте использовать сегодняшнюю площадку для того, чтобы определить, какие требуются общие шаги для наращивания кооперации, какие проекты мы можем вместе реализовать. Мы готовы выслушать ваше мнение и обсудить пути развития сотрудничества. Нужно совместно выработать приемлемые подходы к более активному и предметному развитию торгово-экономических отношений", - подчеркнул заместитель главы внешнеполитического ведомства, обращаясь к участникам заседания.-0-

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