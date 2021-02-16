ЕЭК: госрегулирование в Беларуси и РФ помогло стабилизировать цены на продовольствие в пандемию

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государственное ценовое регулирование в Беларуси и России помогло стабилизировать цены на социально значимые продовольственные товары. Такой вывод сделали участники видеоконсультаций, организованных Департаментом антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Речь идет о хлебе, мясе, рыбе, молоке, сахаре, подсолнечном масле и ряде других важных для людей продтоваров. При этом, по мнению экспертов рынка, введение государственного регулирования не ограничило конкуренцию и не привело к сокращению числа хозяйствующих субъектов или появлению торговых барьеров", - подчеркнули в ЕЭК.

В консультациях приняли участие представители ЕЭК, уполномоченных органов и экспертного сообщества Беларуси и России.

Ранее в ЕЭК поступило два уведомления от государств Евразийского экономического союза о введении ценового регулирования на отдельные социально значимые товары. Уведомление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси от 28 декабря 2020 года предусматривало введение на 90 дней в I квартале 2021 года государственного регулирования цен на 17 социально значимых товаров: мясо, рыбу, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, крупы, сахар, детское питание и другие. Антимонопольный регулятор обосновал необходимость введения ценового регулирования сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуацией, в условиях которой необходимо обеспечить доступность жизненно важных продуктов для населения, не допустить завышения цен производителями и импортерами.

В свою очередь, Минэкономразвития России направило уведомление о принятии 14 декабря 2020 года постановления правительства РФ "О соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости". Данное постановление принято для снижения цен на сахар-песок и подсолнечное масло и действует до 1 апреля 2021 года.

Возможность вводить ценовое регулирование закреплена приложением №19 к Договору о ЕАЭС. При этом предусмотрена уведомительная процедура при его введении, а продляются его сроки по согласованию с ЕЭК.-0-

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