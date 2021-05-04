Головченко: экономика за первый квартал вышла на траекторию устойчивого роста

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика Беларуси за первый квартал этого года вышла на траекторию устойчивого роста, и это внушает осторожный оптимизм. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Итоги первого квартала, как говорят дипломаты, внушают осторожный оптимизм. Экономика вышла на траекторию устойчивого роста практически по всем показателям", - констатировал премьер-министр.

Как особо положительный фактор он отметил, что рост достигнут не только за счет таких традиционных экспортных секторов, как нефтепереработка, калийная отрасль, но имеется также очень хорошая прибавка в промышленности. "За квартал это чуть больше 109% - очень хороший рост для промышленности. Отрадно, что рост демонстрирует и IT-сектор: за квартал он вырос на 103,5%", - рассказал Роман Головченко.

/Будет дополнено/.-0-

Головченко прокомментировал возможность передачи президентских полномочий Совбезу