Головченко об экспорте древесины из Беларуси в Литву: если придется, мы перекроем этот канал поставок

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20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал в эфире "Беларусь 1" о возможном прекращении экспорта древесины в Литву, сообщает БЕЛТА.
"Если посмотреть товары, которые экспортируются из Беларуси в Литву, сотни миллионов - это деревообработка продукции. Древесина в виде распиленной доски направляется в Литву, и там уже литовские деревоперерабатывающие предприятия делают дальнейшую переработку и экспортируют в страны Евросоюза", - отметил Роман Головченко.
Премьер-министр подчеркнул: "Если придется, мы перекроем этот канал поставок. Где будет брать Литва древесину и куда денутся литовские деревообработчики - вопрос. Мы просто перекинем древесину на другие рынки - спрос очень большой".-0-