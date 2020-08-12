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12 августа 2020, 17:56

Головченко: ситуация в промышленности абсолютно спокойная

Роман Головченко
Роман Головченко

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в промышленном комплексе Беларуси абсолютно спокойная, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как руководитель правительства хочу заявить, что ситуация в промышленном комплексе абсолютно спокойная, все предприятия работают в штатном режиме, как бы кому-то ни хотелось преподнести по-иному, заявить о том, что происходят стачки, забастовки, еще что-нибудь. Мы владеем актуальной информацией, мониторим ее", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр считает, что люди хотят продолжать спокойно работать. "Мы видим, что коллективы заявляют: дайте работать, дайте спокойно зарабатывать, мы хотим кормить семьи", - отметил глава правительства.

По его мнению, заявления о якобы забастовках являются попыткой "создать миф о некой дестабилизации обстановки".

Он заявил, что "определенные ресурсы фактически пытались выдать постановочные сюжеты за протесты на предприятиях, когда посторонние люди пытались сымитировать какие-то собрания около проходной со стороны улицы".

Роман Головченко обратил внимание, что показатели эффективности работы в сфере промышленного производства улучшаются, что невозможно без стабильной работы трудовых коллективов.

"Правительство контролирует ситуацию, мы находимся в тесном контакте с руководителями предприятий, профсоюзными организациями. Мы видим попытку раскачать ситуацию. Естественно, мы проверяли информацию, верифицировали, и ответственно заявляю, что никаких оснований верить этим слухам, я бы даже назвал их провокациями, нет", - сказал премьер-министр.

"Может, недовольство где-то будет присутствовать. Но это не связано с какой-то электоральной кампанией, есть цивилизованные методы разрешения трудовых споров", - добавил он.-0-

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Фото Оксаны Манчук

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