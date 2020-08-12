Головченко: ситуация в промышленности абсолютно спокойная

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в промышленном комплексе Беларуси абсолютно спокойная, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Как руководитель правительства хочу заявить, что ситуация в промышленном комплексе абсолютно спокойная, все предприятия работают в штатном режиме, как бы кому-то ни хотелось преподнести по-иному, заявить о том, что происходят стачки, забастовки, еще что-нибудь. Мы владеем актуальной информацией, мониторим ее", - сказал Роман Головченко.
Премьер-министр считает, что люди хотят продолжать спокойно работать. "Мы видим, что коллективы заявляют: дайте работать, дайте спокойно зарабатывать, мы хотим кормить семьи", - отметил глава правительства.
По его мнению, заявления о якобы забастовках являются попыткой "создать миф о некой дестабилизации обстановки".
Он заявил, что "определенные ресурсы фактически пытались выдать постановочные сюжеты за протесты на предприятиях, когда посторонние люди пытались сымитировать какие-то собрания около проходной со стороны улицы".
Роман Головченко обратил внимание, что показатели эффективности работы в сфере промышленного производства улучшаются, что невозможно без стабильной работы трудовых коллективов.
"Правительство контролирует ситуацию, мы находимся в тесном контакте с руководителями предприятий, профсоюзными организациями. Мы видим попытку раскачать ситуацию. Естественно, мы проверяли информацию, верифицировали, и ответственно заявляю, что никаких оснований верить этим слухам, я бы даже назвал их провокациями, нет", - сказал премьер-министр.
"Может, недовольство где-то будет присутствовать. Но это не связано с какой-то электоральной кампанией, есть цивилизованные методы разрешения трудовых споров", - добавил он.-0-
Фото Оксаны Манчук