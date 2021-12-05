Головченко: у нас лучшие показатели торгового сальдо и платежного баланса за последние 7-8 лет

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси лучшие показатели торгового сальдо и платежного баланса за последние 7-8 лет, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" премьер-министр Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"В мире на фоне пандемии образовались определенные ниши. То есть, образовался повышенный спрос, к счастью, в основном на ту продукцию, которая производится в Беларуси. И мы сумели удачно воспользовался этим конъюнктурным фактором. Но это не значит, что мы лежали и продукция сама плыла, условно говоря, в руки ее получателей. Конечно нет. Это напряженная, сложная работа, в том числе в условиях санкционных ограничений", - сказал Роман Головченко.

По его словам, у нас лучшие показатели торгового сальдо, платежного баланса за последние 7-8 лет. "А, если не брать один год, то, наверное, за последние 15 лет. Это действительно достижение, я считаю, белорусской экономики. Но это не сделано в кабинетах правительства. Это слаженная работа всех экономических агентов: от рабочих, которые производят конкретную технику или конкретные товары до министерств и ведомств, отраслевых регуляторов", - отметил премьер-министр.

Роман Головченко подчеркнул, растет реальная заработная плата, доходы населения, пенсии. "Конечно, мы бы хотели, чтобы они были большими. Но в любом случае мы уже превышаем собственные планы, которые поставили на этот год. И это все в очень непростых внешних условиях", - констатировал он.-0-