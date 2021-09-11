Головченко заявил о рекордном внешнеторговом сальдо и сокращении складских запасов

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выходит на рекордное внешнеторговое сальдо. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в программе "Вопрос номер один" на телеканала "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко констатировал, что белорусская экономика сейчас "чувствует себя здоровой", продолжается ее качественный рост. В то же время он отметил, что ВВП за последние месяце скорее всего немного снизится за счет небольшого падения в сельском хозяйстве: в этом году в стране была не такая высокая урожайность, как в предыдущие годы.

"По оперативным данным, мы выйдем на рекордное положительное внешнеторговое сальдо в $1,2 млрд. Это очень хороший результат. Это свидетельствует о том, что платежный баланс страны будет находится в оптимальном состоянии", - обратил внимание премьер-министр.

По его словам, также продолжается снижение складских запасов на предприятиях. Они достигли лучшего за все годы уровня по отношению к среднемесячному объему производства.

"Эти два фактора в совокупности говорят о том, что страна успешно торгует продукцией, получает валюту и улучшает показатели своего платежного баланса", - резюмировал Роман Головченко. На следующий год, добавил он, экономический прогноз тоже оптимистичный.-0-

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