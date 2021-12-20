20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 95%. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в пресс-центре БЕЛТА.

"Ежедневно БелАЭС вырабатывает порядка 28 млн кВт.ч электроэнергии, что составляет 22% от общего объема ее производства в стране. С момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему выработано 5,7 млрд кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить 1,6 млрд куб.м природного газа. Это в 2,5 раза больше, чем годовой объем потребления электроэнергии нефтехимическим комплексом страны. Готовность второго энергоблока - 95%. Сейчас на нем проводятся работы по выполнению необходимых условий для получения разрешения Госатомнадзора на загрузку ядерного топлива в активную зону реактора. Планируется, что эти работы завершатся в ближайшие дни. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока планируется в 2022 году", - сказал Виктор Каранкевич.

Он подчеркнул, что проделана большая работа по интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Это строительство новых и модернизация действующих высоковольтных линий электропередачи и системообразующих подстанций. Это позволило обеспечить поставку электроэнергии с АЭС во все регионы страны. Кроме того, на 20 энергообъектах завершено строительство электрокотлов суммарной установленной мощностью более 916 МВт. С нынешнего года эти объекты активно используются для отопления крупных населенных пунктов.

"На завершающей стадии находятся проекты по строительству пиково-резервных источников. В 2022 году они будут введены в эксплуатацию на четырех крупных станциях ГПО "Белэнерго". Их суммарная мощность составит 800 МВт. Пиково-резервные источники обеспечат надежность функционирования энергосистемы с учетом различных режимов работы атомной станции", - добавил министр.-0-

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