Ярошевич: белорусская продукция узнаваема и пользуется спросом на всех рынках

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская продукция узнаваема и пользуется спросом на всех рынках, заявил журналистам заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич на полях международного экспертного семинара "Актуальные вопросы обеспечения национального "поворота в Азию", передает корреспондент БЕЛТА.

"Безусловно, рынки стран дальней дуги - Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Африки - сейчас одни из самых перспективных. Быстрорастущие экономики этих стран (в следующем году ожидается рост свыше 6% по отдельным регионам) создают все предпосылки, чтобы мы наращивали свое присутствие на них. Потому что рост экономики связан с ростом импорта этих стран, а для нас это возможности экспорта", - сказал Дмитрий Ярошевич.

По его словам, белорусскую продукцию на этих рынках хорошо знают и она имеет знак качества.

"У нас есть данные по 7 месяцам - положительное сальдо выше $2 млрд по товарам и услугам. Это говорит, что наша продукция узнаваема, пользуется спросом на всех рынках. Это первая причина - то, что мы можем производить продукцию, в которой нуждаются и которая требуется на этих рынках. А во-вторых, безусловно, Беларусь - надежный партнер. Беларусь традиционно как знак качества. То есть мы все свои обязательства всегда выполняем в полном объеме", - отметил замминистра.

Дмитрий Ярошевич подчеркнул, что Беларусь, делая поворот в Азию, сохраняет многовекторность. "Те рынки, на которых нас ждут, с которыми мы работаем, мы не планируем оттуда уходить. Мы, естественно, будем работать со всеми партнерами, которые сами готовы с нами работать", - добавил он.

Белорусский институт стратегических исследований сегодня проводит международный экспертный семинар-дискуссию на тему "поворота в Азию". В мероприятии, которое проходит в гибридном формате, принимают участие ведущие эксперты МИД, Минэкономики, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, БелТПП, Банка развития, Агентства внешнеэкономической деятельности, Республиканской конфедерации предпринимательства, БГУ, БГЭУ, Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Предусмотрены также выступления зарубежных экспертов. Подведомственными предприятиями массово представлено Министерство промышленности.

Цель мероприятия - "сверка часов" и критическая инвентаризация на уровне заинтересованных текущего положения дел на азиатском векторе, идентификация проблем, определение путей и инструментов их решения на ближайшую и среднесрочную перспективу. Долгосрочная цель - создание на платформе БИСИ постоянно действующего интеллектуального клуба (площадки) для экспертного обеспечения продвижения национальных интересов в целевых странах, в том числе на уровне носителей бизнес-интересов. В стратегическом плане планируется обеспечить синхронизацию опыта и усилий государственных управленцев, бизнеса (предпринимателей), сектора образования и экспертного сообщества на основе синергии их кумулятивных компетенций и знаний.-0-