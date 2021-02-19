Матусевич о планах на 2021 год: продолжится упрощение оборота и аренды любого имущества

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об основных планах на 2021 год рассказал сегодня председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич на итоговой коллегии ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Цель на 2021 год проста и совпадает с общестрановой - обеспечение социальной стабильности и рост благосостояния граждан", - подчеркнул Дмитрий Матусевич.

Он отметил, что для этого необходимо сделать следующие шаги: "В сфере земельных отношений - осуществить активизацию рынка земли с одновременным упрощением ее оборота. При этом статус земель сельскохозяйственного назначения или лесного фонда остается неизменным. В области геодезии и картографии продолжим двигаться в направлении создания полноценной инфраструктуры пространственных данных в интересах национальной экономики. В сфере повышения эффективности госимущества будем работать над сокращением количества неиспользуемых и неэффективно используемых объектов".

По словам председателя комитета, в управлении вопросами имуществом в целом продолжится упрощение оборота и аренды любого имущества, его достоверной оценки и надежной регистрации. В области управления госпредприятиями и корпоративном управлении будет осуществляться эволюционное совершенствование подходов по управлению для получения максимальной отдачи от таких активов, роста их стоимости. Массовая приватизация не планируется.

В сфере цифровизации планируется развитие информационных систем и ресурсов Госкомимущества для более глубокого использования в национальной экономике, а также повышения их надежности и интероперабельности.-0-

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