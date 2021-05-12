Мясникович: страны ЕАЭС успешно справляются с экономическими последствиями пандемии

12 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экономики стран Евразийского экономического союза успешно справляются с последствиями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В I квартале, в первые четыре-пять месяцев (текущего года. - Прим. БЕЛТА), экономики наших стран демонстрируют достаточно уверенный рост, - сказал Михаил Мясникович. - В первую очередь - в обрабатывающей промышленности: мы имеем хорошие показатели в Беларуси, в Казахстане, в России по сравнению с уровнем прошлого года. Это говорит о том, что вот эта консолидация усилий, взаимная дополняемость друг друга позволяют действительно преодолевать достаточно непростые вещи, которые есть со стороны других государств (санкции. - Прим. БЕЛТА), и конечно, ковидовские последствия. То есть экономики выходят из этой сложной ситуации, особенно что касается постковидовских дел и ограничений, которые были".

Председатель Коллегии ЕЭК отметил также неплохие показатели экономического роста в сельском хозяйстве стран ЕАЭС.

"Поэтому многие вопросы - продовольственной безопасности и другие - вселяют уверенность в том, что экономики наших пяти государств - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России - действительно развиваются достаточно успешно, и я думаю, что те задачи, которые мы сформулировали во исполнение политической воли президентов наших государств и которые отражены в подписанных ими 11 декабря прошлого года стратегических направлениях развития евразийской интеграции до 2025 года, - они безусловно будут выполнены", - отметил Михаил Мясникович.-0-

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