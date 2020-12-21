Очередной раунд переговоров Беларуси и России по поставкам газа планируется на этой неделе - Каранкевич

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной раунд переговоров Беларуси и России по поставкам газа планируется на этой неделе, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в пресс-центре БЕЛТА.
"Переговоры еще не завершены, проводятся. Очередной раунд переговоров запланирован на этой неделе. После этих переговоров уже можно будет говорить о конкретных результатах", - сказал министр.
Как сообщалось, цена на российский газ в 2020 году для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.-0-
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Фото Оксаны Манчук