Очередной раунд переговоров Беларуси и России по поставкам газа планируется на этой неделе - Каранкевич

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной раунд переговоров Беларуси и России по поставкам газа планируется на этой неделе, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в пресс-центре БЕЛТА.

"Переговоры еще не завершены, проводятся. Очередной раунд переговоров запланирован на этой неделе. После этих переговоров уже можно будет говорить о конкретных результатах", - сказал министр.

Как сообщалось, цена на российский газ в 2020 году для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.-0-

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Фото Оксаны Манчук