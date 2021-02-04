Пандемия COVID-19 не ухудшила продовольственную безопасность ЕАЭС - министр ЕЭК

4 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экономические трудности в мире, вызванные пандемией COVID-19, не повлияли на обеспечение продовольственной безопасности Евразийского экономического союза. Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян сегодня во время онлайн-пресс-конференции из Алматы, где 5 февраля пройдет заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается продовольственной безопасности, да, мы в состоянии себя прокормить, - подчеркнул Артак Камалян. - Если мы под продовольственной безопасностью понимаем продовольственное обеспечение, качество и безопасность продовольствия, то в этой части пандемия коронавируса оказывала совершенно небольшое влияние".

По словам министра ЕЭК, незначительное влияние пандемия оказала с точки зрения экономической доступности продовольствия. "Но в любом случае как в прошлом, так и в этом году по всем товарным группам продовольствия ЕАЭС обеспечивает себя практически в полном объеме. Единственная товарная группа, которая импортозависима, это фрукты и ягоды. Были определенные проблемы с урожайностью сахарной свеклы и ее сахаристостью в связи с погодными условиями. Но в любом случаем тот запас (примерно около 1 млн т), который был, достаточен, чтобы не чувствовать дефицита сахара в этом году", - отметил Артак Камалян.-0-

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