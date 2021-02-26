26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продовольствие в 2020 году обеспечило пятую часть белорусского экспорта товаров. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко во время итогового заседания коллегии Минсельхозпрода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 2020 году увеличился к 2019-му на 4,3% до $5,8 млрд, обеспечив прирост за пятилетку около 37%. Положительное внешнеторговое сальдо со $155 млн в 2016 году увеличилось до $1,5 млрд в 2020-м, обеспечив при этом снижение импорта к 2019 году более чем на $400 млн. Удельный вес экспорта сельхозпродукции и продуктов питания в общем объеме экспорта Беларуси в 2020 году практически достиг 20% и увеличился к уровню 2019 года более чем на 3%", - сказал Иван Крупко.

Белорусские производители продовольствия поставляли продукцию в 116 стран мира, в том числе в страны Евразийского экономического и Европейского союзов, Азии, Африки, Ближнего востока, Южной и Северной Америки.

Министр отметил и высокие показатели прошлого года по темпу роста валовой продукции сельского хозяйства. В хозяйствах всех категорий к 2019 году он составил 104,9%, в сельскохозяйственных организациях - 106,9%. Рост производства продукции сельского хозяйства обеспечили все регионы Беларуси. "Однако наибольший вклад в результаты отрасли за пятилетний период внесли Брестская (122%), Минская (118%) и Гродненская (114%) области. Положительная динамика имеет место в Могилевской (107%) и Витебской (106%) областях. Только Гомельская область не обеспечила совокупного прироста за пятилетку, снизив уровень производства (97,7% )", - проинформировал министр.-0-

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