Разработку договора об общем рынке газа в ЕАЭС планируется завершить не позже января 2021 года - Мясникович

4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Разработку международного договора по формированию общего рынка газа Евразийского экономического союза планируется завершить в декабре текущего или в январе 2021 года. Об этом заявил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам состоявшегося сегодня заседания Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

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