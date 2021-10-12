Слепнев констатировал рост интереса к ЕАЭС со стороны партнеров из Евросоюза

12 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев констатирует рост интереса к Евразийскому экономическому союзу со стороны партнеров из Евросоюза. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, посвященной предстоящему 28-29 октября в итальянской Вероне XIV Евразийскому экономическому форуму, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается отношений с ЕС, то мы констатируем рост интереса со стороны партнеров из ЕС, - подчеркнул Андрей Слепнев. - Только что у нас состоялись полноценные консультации: обсуждали климат, техрегулирование, технологическую сопряженность, цифровые коридоры - целый ряд процессов. Так что я считаю, что перспективы есть".

Говоря о предстоящем форуме в Вероне, министр ЕЭК отметил, что это мероприятие остается практически единственной площадкой в Европе для дискуссии политиков и бизнесменов из разных стран о взаимодействии ЕАЭС и ЕС. По его мнению, на форуме в обязательном порядке должны быть затронуты такие темы, как энергетические рынки, нестабильность цен на газ и нефть и ее влияние на остальные отрасли экономики, климатическая повестка, проблемы, связанные с цифровой революцией. "Нужно понять, мы в этом разговоре являемся конкурентами или дополняем друг друга", - сказал Андрей Слепнев.-0-

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