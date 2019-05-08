Пострадавшие в ДТП в Карпатах белорусские туристы возвращаются домой

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские туристы, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии в Украине, возвращаются домой. Такая информация размещена на страничке турклуба "Вращаем землю" в социальных сетях, сообщает БЕЛТА.

"Группа организованно едет назад в Беларусь, забрали тех, кого можно транспортировать. Еще есть люди, которые остались в Ивано-Франковске в больнице, - отмечается в сообщении. - Вопросами возвращения погибших на родину занимаются семьи погибших и близкие люди".

Как сообщалось, авария произошла 6 мая в 11.43 в районе села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области. Грузовой автомобиль с кунгом во время движения упал в обрыв с высоты 40 м. Трое белорусов погибли, десять с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Посольство Беларуси в Украине оказывает необходимую помощь пострадавшим, находится в постоянном контакте с местными властями и медицинским учреждением, а также органами власти Беларуси.-0-