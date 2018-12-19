При пожаре в пятиэтажке в Барановичах спасены супруги-пенсионеры

19 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах работники МЧС спасли при пожаре в пятиэтажном доме супругов-пенсионеров. Пострадавшие госпитализированы, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

Сообщение о пожаре на улице Заслонова поступило в дежурную часть 18 декабря в 19.31. Задымление произошло в двухкомнатной квартире на первом этаже панельного жилого дома. По словам соседей, внутри могли находиться два человека. Работники МЧС обнаружили на диване женщину 1957 года рождения. После осмотра бригадой скорой помощи ее с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали в реанимацию Барановичской горбольницы №2. Ее супруга 1959 года рождения спасатели нашли лежащим на полу в кухне. Мужчину с диагнозом "отравление продуктами горения, ожег коленного сустава" доставили в первую городскую больницу.

"На ликвидацию пожара работникам МЧС потребовалось 12 минут. Эвакуация жильцов других квартир дома не проводилась. Причина пожара устанавливается", - добавил Сергей Машнов.-0-

Фото Брестского областного управления МЧС