Прораб стройорганизации в Пинске проходит подозреваемым по делу о гибели рабочего

27 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прораб строительной организации в Пинске подозревается в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В отношении 60-летнего подозреваемого Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.303 (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщалось, несчастный случай на строительном объекте по проспекту Жолтовского произошел утром 24 ноября. При демонтаже опалубки стен погиб 59-летний каменщик-монтажник филиала УМСР-36 ОАО "Стройтрест №2". Следователи установили, что примерно в 9.20 щит опалубки под собственной тяжестью упал вниз вместе с настилом, на котором стоял рабочий. Сверху на мужчину упал крепежный ригель весом около 40 кг. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. Установлено, что рабочий не был пристегнут страховочным тросом.-0-