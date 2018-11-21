В Минске задержали подозреваемых в хищении парфюмерии из магазина в Мачулищах

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны подозреваемые в хищении парфюмерии из магазина в Мачулищах, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.

Видео и информацию о розыске предполагаемых злоумышленников разместили на сайте УВД, интернет-сайтах, в эфире телевидения. В оперативно-дежурную службу несколько раз позвонили неравнодушные граждане. Проверялись все поступившие сообщения. Звонок минчанина, который посмотрел видео на одном популярном интернет-портале, позволил выйти на пару. Речь идет о 30-летнем парне и 22-летней девушке. Молодые люди - неработающие жители столицы. Парень признал причастность к хищению.

Преступление произошло вечером 14 ноября. Парень и девушка похитили четыре флакона брендовой туалетной воды из парфюмерного магазина в поселке Мачулищи Минского района. Их действия запечатлели камеры видеонаблюдения. К этому времени парфюмерию они успели сбыть по бросовым ценам, сейчас устанавливаются покупатели украденного.

Как отметил Евгений Сачек, во время проверочных мероприятий сотрудникам уголовного розыска Минского РУВД стало понятно, что пара предпринимает меры для того, чтобы скрыться. Молодые люди были задержаны в одной из столичных квартир. Поскольку дверь в квартиру была металлическая, операцию по задержанию провели бойцы СОБРа. Парень и девушка водворены в изолятор временного содержания Минского РУВД. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК.-0-