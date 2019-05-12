В Полоцком районе легковушка врезалась в фуру

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка врезалась в фуру в Полоцком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 11 мая около 18.00 недалеко от деревни Фариново на автодороге Р45 Полоцк-Глубокое-граница Литвы. Витебчанин 1990 года рождения ехал на автомашине Volvo с полуприцепом. На перекрестке неравнозначных дорог он не уступил дорогу Peugeot, двигавшемуся по главной дороге во встречном направлении.

Водитель легковушки 1962 года рождения в результате ДТП получил телесные повреждения и был госпитализирован в центральную городскую больницу №2 Полоцка.

По факту ДТП проводится проверка.-0-