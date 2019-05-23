ФОТОФАКТ: В Швеции появился миниатюрный McDonald's для пчел

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швеции появился миниатюрный McDonald's, который предназначен не для людей, а для пчел, сообщает британское издание The Sun .

Самый маленький в мире McDonald's был заказан компанией для того, чтобы подчеркнуть уникальность шведских заведений, размещающих ульи на своих крышах.

Улей в виде ресторана McDonald's стал домом для тысяч медоносных пчел. Он был создан чрезвычайно искусно и копирует оригинальные филиалы McDonald's с точностью до мельчайших деталей.

Так, улей, получивший название McHive, имеет окошко для обслуживания водителей и террасу с маленькими фирменными зонтиками. Кроме того, его окна оклеены рекламными плакатами McDonald's. -0-

Фото The Sun