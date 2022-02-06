Облегчит похмелье и поможет при лишнем весе. Диетолог о капусте

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врач-диетолог Елена Соломотина назвала суперпродукт, который препятствует переходу углеводов в жир и помогает облегчить постинтоксикационное состояние, то есть похмелье.
Речь идет именно о квашеной капусте. Медик отметила, что она полезней соленой, передает ее слова "Радио 1".
Этот продукт – хорошее средство для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Квашеная капуста содержит витамин С, лактобактерии, которые поддерживают полезную микрофлору кишечника.-0-
Польза квашеной капусты. Плюс рецепты
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