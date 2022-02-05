Орехи помогут скорее восстановиться при коронавирусе

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орехи укрепляют иммунитет, что особенно важно при ковид и после перенесенной болезни. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, сообщает РИА Новости.

Орехи помогают снизить "плохой" холестерин, укрепляют сердечно-сосудистую систему, а также приходят на помощь в борьбе с воспалительными процессами. Этот продукт входит в список еды, которая способствует более быстрому восстановлению организма после болезни, отметил Александр Мясников.

Но это все – вспомогательные средства, обращает внимание врач. Главной и самой надежной защитой от коронавируса он называет вакцинацию.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ

Читайте также:

Польза арахиса: для кого полезен, а для кого вреден этот продукт?

Польза квашеной капусты

Ученые назвали самые вредные и полезные продукты при коронавирусе