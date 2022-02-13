Сомнологи предупреждают о проблемах со сном у переболевших ковид

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У переболевших коронавирусом может наблюдаться постковидный симптом - проблема со сном. Бессонница может длиться до полугода.
Врач-сомнолог Елена Царева отметила, что нарушение сна наблюдается как у взрослых, так и у детей, перенесших ковид, передает "Радио 1". У такого побочного эффекта даже появилось название - COVID-бессонница.
Специалист объясняет это несколькими факторами: изоляция во время болезни, воздействие самого вируса, а также тревога на фоне заболевания. При проблемах со сном Елена Царева рекомендует пересмотреть питание (оно должно быть сбалансированным), засыпать в темноте и отказаться от физических нагрузок. Включить в "постковидный рацион" она также советует витамины группы В, магний, цинк и кальций. Если бессонница не проходит, необходимо обратиться к врачу.-0-
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