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Калейдоскоп
12 февраля 2022, 18:38

Врачи рекомендуют не употреблять кофе в период постковида

Фото из архива
Фото из архива

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После перенесенного штамма коронавируса омикрон врачи рекомендуют отказаться от стимуляторов, к которым относится и кофе.

Кофе обезвоживает организм, повышает свертываемость крови, снижает количество микроэлементов, особенно важных в период восстановления после перенесенной болезни. Об этом сказал врач-невролог Игорь Мацокин, сообщает Gazeta.ru.

Специалист рекомендует после перенесенного омикрона кофе вводить в рацион постепенно. Этот напиток можно заменить зеленым чаем.-0-

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