Андрейченко: парламентариям нужно оперативно реагировать на все недружественные выпады против страны

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентариям необходимо оперативно реагировать на все недружественные выпады против страны, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусь выступает против эскалации конфликта, ответственно выполняя свои международные обязательства. Мы предоставляем беженцам кров, еду и медицинскую помощь, а тем, кто хочет, помогаем вернуться домой. А за это получаем от Запада очередной пакет санкций", - сказал Владимир Андрейченко.
Спикер подчеркнул, что такого рода агрессивные действия не только дестабилизируют обстановку в центре Европы, но и создают прямую угрозу для всего региона ОДКБ. "Поэтому парламентариям необходимо постоянно отслеживать ситуацию на границе, доводить до международного сообщества информацию об истинном положении вещей и оперативно реагировать на все недружественные выпады против Республики Беларусь", - добавил он.-0-
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