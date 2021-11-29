Андрейченко: парламентариям нужно оперативно реагировать на все недружественные выпады против страны

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентариям необходимо оперативно реагировать на все недружественные выпады против страны, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь выступает против эскалации конфликта, ответственно выполняя свои международные обязательства. Мы предоставляем беженцам кров, еду и медицинскую помощь, а тем, кто хочет, помогаем вернуться домой. А за это получаем от Запада очередной пакет санкций", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер подчеркнул, что такого рода агрессивные действия не только дестабилизируют обстановку в центре Европы, но и создают прямую угрозу для всего региона ОДКБ. "Поэтому парламентариям необходимо постоянно отслеживать ситуацию на границе, доводить до международного сообщества информацию об истинном положении вещей и оперативно реагировать на все недружественные выпады против Республики Беларусь", - добавил он.-0-

Андрейченко: развязанная против Беларуси информационная война приобретает формы военного противостояния

Андрейченко: депутаты должны активнее взаимодействовать с союзниками по ОДКБ и СГ

Андрейченко: мы должны быть готовы к оперативному принятию республиканского бюджета