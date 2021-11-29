Андрейченко: попытки подорвать суверенитет и независимость Беларуси не прекращаются

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки подорвать суверенитет и независимость Беларуси не прекращаются, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время совместного заседания совета и 14-го пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в режиме видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко выступил по вопросу "О стандартах демократических выборов в государствах - членах ОДКБ и их защите от иностранного вмешательства".

"Сегодня коллективный Запад использует избирательную тематику как инструмент наращивания геополитического противостояния, прямого вмешательства во внутренние дела наших государств и организации цветных революций. Последствия такой политики мы хорошо видели в Сирии, Ливии, Ираке, Афганистане, Украине, других странах", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер напомнил, попытки ввергнуть народ в состояние хаоса, нищеты и бесправия были предприняты и в Беларуси. "На организацию подрывной работы и реализацию государственного переворота в нашей стране иностранные центры выделили миллионы евро. Однако, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, в стране царят мир, спокойствие, развивается экономика, - отметил он. - Вместе с тем и сегодня не прекращаются попытки подорвать наши суверенитет и независимость посредством наращивания политического давления, санкционной политики, создания очагов напряженности по типу так называемого миграционного кризиса на границах Беларуси с ЕС. Создается впечатление, что наши соседи на Западе в рамках решения своих внутриполитических проблем готовы развязать конфликт, в который хотят втянуть всю Европу".

В ходе совместного заседания совета и четырнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ планируется рассмотреть вопросы о реализации приоритетов председательства Таджикистана в ОДКБ в 2021 году, о приоритетах Армении на период председательства в ОДКБ, об итогах сентябрьской (2021 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, обстановке в зоне ответственности Организации и мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.

Кроме того, планируется рассмотреть ряд проектов модельных законов и рекомендаций, а также внесение изменений в Программу деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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