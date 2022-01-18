Анфимов: странам СНГ следует выбрать направление более углубленной интеграции

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам СНГ следует выбрать направление более углубленной интеграции, заявил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экономика - прежде всего. Увеличение товарооборота между странами СНГ на 29% в 2021 году - хороший показатель. Но, с другой стороны, если на него посмотреть с точки зрения доли товарооборота внутри СНГ в общем товарообороте с другими странами, он составляет лишь 19%. А ведь СНГ - это экономика бывшего Советского Союза, а она была самодостаточной", - сказал Леонид Анфимов.

По его словам, странам Содружества следует скооперироваться и выбрать направление более углубленной интеграции. "Мы могли бы выйти на лидирующие позиции в мировом экономическом развитии. На это надо обращать внимание прежде всего", - отметил первый зампредседателя.

Сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске проходит заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ. Постоянные полномочные представители обсудят проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, утвердят план работы СППП на 2022 год.-0-

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