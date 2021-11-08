Беларусь и Кувейт обсудили активизацию контактов между деловыми кругами двух стран

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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич во время визита в Кувейт для участия в белорусско-кувейтских межмидовских консультациях провел ряд двусторонних встреч, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД. В ходе беседы с сопредседателем кувейтской части совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству и.о. заместителя министра финансов Асиль аль-Саад аль-Менаифи была подчеркнута важность возобновления полноценной работы комиссии и поддержано предложение белорусской стороны о проведении заседания в первой половине 2022 года. На встрече были обсуждены некоторые организационные вопросы работы данного двустороннего органа, а также тематического наполнения его следующего заседания. На встрече с председателем Торгово-промышленной палаты Кувейта Мухаммедом аль-Сакром затронуты вопросы активизации контактов между деловыми кругами двух стран. Обсуждена возможность организации визита делегации представителей деловых кругов Беларуси в Кувейт в привязке к проведению очередного заседания совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству. Кувейтская сторона подтвердила готовность интенсифицировать контакты с Белорусской торгово-промышленной палатой, в том числе с учетом переданного приглашения руководителю Торгово-промышленной палаты Кувейта посетить Беларусь. Николай Борисевич также обсудил с генеральным директором Кувейтского фонда арабского экономического развития Марваном аль-Ганемом ход реализации проекта строительства Гродненского областного клинического онкологического диспансера и перспективы софинансирования фондом очередного проекта социальной направленности в Беларуси.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!