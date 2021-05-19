Беларусь на заседании СМИД ОДКБ выступила за укрепление архитектуры международной безопасности

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Душанбе (Таджикистан) принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

На заседании стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах международной и региональной обстановки и ее влиянии на безопасность государств - членов ОДКБ. Главы внешнеполитических ведомств акцентировали внимание на важности углубления взаимодействия на международных площадках, отметили необходимость дальнейшего развития сотрудничества ОДКБ с другими международными организациями, а также наращивания совместных усилий по повышению роли организации для поддержания международного мира и безопасности.

В своем выступлении министр иностранных дел Беларуси дал оценку ситуации в области международной и региональной безопасности. Он констатировал сохранение военно-политической напряженности в Восточно-Европейском регионе, а также усиление внешнего давления на суверенные государства, в том числе с использованием санкционных механизмов.

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси выразил обеспокоенность демонтажем системы международных договоренностей в области разоружения и контроля над вооружениями, в частности ситуацией вокруг Договора по открытому небу.

Владимир Макей подчеркнул готовность Беларуси к равноправному и взаимоуважительному диалогу по преодолению противоречий, снижению напряженности и восстановлению доверия, в том числе с учетом инициатив белорусской стороны, направленных на укрепление архитектуры международной безопасности и разоружения.

Министры иностранных дел государств - членов ОДКБ приняли заявление о 75-летии приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге, заявление о сотрудничестве ОДКБ с государствами и международными организациями, заявление в связи с продлением срока действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заявление об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также одобрили решения по актуальным направлениям деятельности организации.-0-

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