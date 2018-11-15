Беларусь полностью поддерживает подготовку соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Египтом - Мясникович

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь полностью поддерживает подготовку соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Египтом. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с делегацией Египта, которую возглавляет председатель Палаты представителей Али Абдель Аль Сайед, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь, по словам Михаила Мясниковича, полностью поддерживает подготовку этого соглашения. "Мы видим хорошие перспективы белорусско-египетских отношений в случае, если будет достаточно активное движение по подготовке соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС", - сказал он.

Михаил Мясникович

Во время переговоров председатель Совета Республики сделал акцент на расширении межпарламентского взаимодействия, в частности на уровне групп дружбы, а также на развитии региональных контактов. Спикер предложил активизировать сотрудничество в науке и образовании, предприняв для этого дополнительные меры на уровне парламентов.

Египет, по словам председателя Палаты представителей этой страны, рассчитывает на развитие торгово-экономического сотрудничества с Беларусью, потенциал которого пока используется не до конца. Египет заинтересован в том числе в расширении межпарламентских и гуманитарных контактов.

Али Абдель Аль Сайед уверен, что их развитию поспособствует также подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным собранием Беларуси и Палатой представителей Египта.

Как сообщалось, первый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзам и Египтом может стартовать до конца 2018 года.-0-