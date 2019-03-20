Белорусско-казахстанские отношения останутся дружественными и братскими - Ертысбаев

20 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-казахстанские отношения останутся дружественными и братскими. Об этом заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, комментируя произошедшие в Казахстане изменения, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат отметил важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с Беларусью, особенно в торгово-экономической сфере. По его словам, показатель белорусско-казахстанского товарооборота достигает примерно $1 млрд. Много белорусских товаров поступает в Казахстан, в свою очередь казахстанская сторона заинтересована в расширении поставок продукции в Беларусь.

Глава дипмиссии обратил внимание на тот факт, что в Казахстане будет продолжен внешнеполитический и внутренний курс развития страны, который проводил Нурсултан Назарбаев. Он добровольно сложил с себя полномочия Президента с 20 марта.

Исполнение президентских обязанностей перешло к Касым-Жомарту Токаеву, который до этого был председателем Cената Казахстана. Посол подчеркнул, что он посещал Минск во время встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности и встречался с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана Председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в качестве временного исполняющего обязанности Президента страны принес присягу народу Казахстана.

Посол также отметил важность того, что смена руководителя Казахстана проходит в атмосфере стабильности. По его словам, для казахстанского народа важно, что Нурсултан Назарбаев остается в политике. Он будет возглавлять Совет безопасности Казахстана. Столица Казахстана Астана в его честь переименована в Нурсултан. Кроме того, Назарбаеву присвоено звание народного героя Казахстана.-0-