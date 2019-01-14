Для Беларуси и Венгрии важно содействовать снижению потенциала конфронтации в Европейском регионе - Макей

14 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для Беларуси и Венгрии очень важно содействовать укреплению стабильности и снижению потенциала конфронтации в общем Европейском регионе. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня по итогам встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей подчеркнул, что в белорусско-венгерском сотрудничестве отсутствуют разногласия, страны имеют сходные точки зрения в отношении большинства актуальных международных проблем. "Мы сегодня говорили, что есть большие геополитические игроки, которые преследуют свои интересы, но, несмотря на то, что мы являемся средними по размеру европейскими государствами, мы должны думать о наших интересах, о том, что важно для наших народов, наших государств. Мы едины в том, что надо достичь снижения конфронтации в нашем регионе, чтобы не было дальнейшего углубления каких-либо разделительных линий", - заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что Беларусь и Венгрия готовы работать над дальнейшим сближением евразийских и европейских интеграционных процессов.

Владимир Макей поблагодарил своего венгерского коллегу за конструктивный диалог. Глава белорусского МИД уверен, что сложившаяся позитивная тенденция во взаимоотношениях с Венгрией получит новое развитие.-0-