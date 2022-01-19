ЕЭК готовит концепцию товарораспределительной системы ЕАЭС

19 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия готовит концепцию товарораспределительной системы Евразийского экономического союза. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
Отвечая на вопрос о том, удалось ли как-то продвинуться в вопросе создания товаропроводящей сети в ЕАЭС, Ия Малкина сказала: "Комиссия ведет проработку этой инициативы во взаимодействии с Евразийским банком развития. К настоящему времени подготовлены отдельные компоненты исследования по концепции формирования товарораспределительной системы ЕАЭС. Окончательные результаты планируется получить в первом полугодии текущего года".
По ее словам, актуальность этого проекта обусловлена необходимостью внедрения эффективных товаропроводящих механизмов в условиях современных мировых кризисов. "Помимо снижения транзакционных издержек для производителей, единая товаропроводящая сеть позволит повысить уровень физической доступности продовольствия для населения союза", - подчеркнула официальный представитель ЕЭК.-0-