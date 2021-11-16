Эксперт о разговоре Лукашенко и Меркель: пришло время реальной дипломатии

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пришло время реальной дипломатии. Так в эфире ОНТ прокомментировал состоявшийся накануне телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации Вадим Манукян, сообщает БЕЛТА.

"Практически 1,5 года Европа пыталась отказаться от диалога с Беларусью, и стало всем очевидно, что не разговаривать с официальной Беларусью себе дороже. Кризис на границе показал, что пришло время реальной дипломатии", - сказал Вадим Манукян.

Эксперт подчеркнул, что сегодня ситуация на белорусско-польской границе действительно серьезная. "Речь идет о реальных людях и жизнях. Это люди, которых из их стран фактически выселили, потому что Запад развязал эти войны. Он пришел в каждый дом этих людей, и они не готовы больше жить в том аду, в который Запад их поселил многие годы назад", - добавил он.-0-