18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС готовит для Беларуси новую программу в сфере регионального развития и поддержки местных инициатив. Об этом заявил руководитель отдела программ сотрудничества представительства ЕС в Беларуси Беренд де Гроот на встрече с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александром Попковым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Работа по подготовке новой программы ведется совместно с Министерством экономики Беларуси. Документ направлен на содействие комплексному развитию регионов за счет использования их конкурентных преимуществ. Она включает три основных компонента - обучение местных органов власти и органов самоуправления новым практикам экономического развития, в том числе формированию стратегий регионального развития, определение точек роста в регионах, а также финансирование проектов по их развитию. Планируется, что программа будет запущена в следующем году и начнет работатьт в Гомельской, Могилевской и Витебской области. Объем финансирования оценивается более чем в 18 млн евро.

Беренд де Гроот подчеркнул, что сотрудничество ЕС с Беларусью развивается по многих направлениям - энергетика и энергоэффективность, охрана окружающей среды, образование, здравоохранение и другим. "В целом сотрудничество оценивается как эффективное с точки зрения тех задач, которые ставились в рамках программ. Но я хотел бы подчеркнуть, и мы это обсуждаем с Министерством экономики Беларуси, что пришло время выходить на более высокий уровень взаимодействия в сфере экономического развития. Именно в этом контексте мы разрабатываем новую программу", - заявил он.

В свою очередь Александр Попков отметил, что Беларусь рассчитывает на совместную работу, которая принесла бы практический результат и помогла бы в решении многих региональных вопросов. "В центре внимания нашей региональной политики - человек. Поэтому когда мы говорим об устойчивом развитии территорий, речь идет об экологии, решении социальных вопросов, экономике. А это доходность населения, уровень и качество медицинского обслуживания, образование и так далее", - сказал он.

Александр Попков

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики предложил при подготовке программ ЕС координировать действия для обеспечения эффективного освоения грантов. "При этом задачи, которые ставятся, должны быть понятными, ясными, отработанными. Мы должны определить направления деятельности, точки роста для конкретных территорий, - подчеркнул он. - Может быть, мы сделаем это на базе одного района и покажем как пример - что надо делать, чтобы восстановить экономический потенциал". Александр Попков добавил, что особое внимание при этом необходимо уделить развитию предпринимательства.

Он сказал, что по поручению главы государства в Беларуси готовится концепция развития местного самоупраавления. "В основу мы закладываем Европейскую хартию местного самоуправления, но с учетом наших особенностей. С этой целью сейчас изучаем практику Франции, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши", - проинформировал Александр Попков. Развивается сотрудничество по этим вопросам с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы.-0-

Фото Максима Гучека