Гурский: ситуацию в Беларуси нельзя рассматривать вне общемирового контекста

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуацию в Беларуси нельзя рассматривать вне общемирового контекста, заявил корреспонденту БЕЛТА директор Института экономики НАН Василий Гурский.

"Нельзя рассматривать ситуацию в Беларуси вне общемирового контекста. Беспрецедентное давление, которое испытывает наша страна последнее время как в форме экономических санкций, так и в форме информационного давления, обусловлено общемировыми тенденциями обострения политико-экономического противостояния мировых центров силы. Все последнее десятилетие мы можем наблюдать, как процессы глобализации сменяются регионализацией по причине нарастания конфликтности международных экономических отношений", - сказал Василий Гурский.

По его мнению, действия в отношении Беларуси являются одним из эпизодов борьбы за мировое господство. "США, продвигая свои национальные интересы, совершенно не стесняются использовать весь спектр средств подавления (санкции, торговая и информационная война, вооруженный конфликт, цветные революции). Исповедуя принципы "право сильного" и "цель оправдывает средства", проводят агрессивную политику в отношении практически всех стран, которые до сих пор не являются их сателлитами. Китай, Россия, Беларусь, Украина, Иран, Ирак, Венесуэла, Ливия, Сирия. Список стран, подвергшихся агрессии (в той или иной форме), очень обширный и не зависит от географического месторасположения и политического устройства. Вмешиваются под любыми предлогами - защиты прав человека, или окружающей среды, или демократии, главное, чтобы в результате страна оказалась в полной зависимости от них", - подчеркнул эксперт.

Василий Гурский отметил, что сегодня в мире идет жесточайшая борьба за цифровое доминирование, за контроль над информационными ресурсами, средствами сбора, передачи и обработки данных.

"Очевидно, что преимущество будет у тех, кто будет контролировать технологии и технические средства, обеспечивающие координацию киберфизических систем. Отсюда торговая война США с КНР, основной причиной которой является обладание КНР технологией 5G. Сегодня виртуальная реальность начинает доминировать над живым общением и реальностью физической. Никогда раньше отдельный человек не имел доступа к таким объемам информации и таких широких возможностей для коммуникаций. Никогда раньше отдельный человек или компания не имели возможности манипулировать сознанием и поведением огромного количества людей, в том числе с помощью ложной (фейковой) информации, граничащей с мошенничеством и киберпреступностью. Именно информационное пространство стало сегодня полем битвы не только между странами, но и между корпорациями. США сами столкнулись с этой проблемой, когда в январе 2021 года Дональд Трамп, будучи действующим главой государства, решением глав крупнейших IT-корпораций был выключен из всех социальных сетей и фактически оказался отрезан от средств коммуникации", - напомнил он.

"Все это отчетливо свидетельствует, что информационные ресурсы, коммуникационные технологии, их программное обеспечение и технические средства передачи и хранения данных должны находиться под контролем социально ответственного государства, а не частных лиц или корпораций, нацеленных на получение прибыли и доминирование на рынке. Разумное ограничение свободы индивида - необходимое условие порядка в обществе. Стремление нашего государства защитить свое информационное пространство, на законных основаниях противодействовать международному терроризму, в том числе информационному, и отстаивать свои национальные интересы в союзе с Россией, тесном партнерстве с КНР и сотрудничестве с другими странами, воспринимается как вызов или даже угроза диктату "мирового гегемона" и вызывает откровенно враждебную реакцию", - обратил внимание эксперт.

По его мнению, действительная причина зарубежного давления в отношении Беларуси лежит в плоскости политико-экономического противостояния мирового масштаба, направленного на передел рынков и сфер влияния не только между государствами, но и международными корпорациями. "Нельзя вырывать происходящее в нашей стране из контекста общемировых процессов", - резюмировал Василий Гурский.-0-