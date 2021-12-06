Коротченко: Лукашенко инициативой о размещении в Беларуси ядерного оружия ответил на угрозы Запада

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко своей инициативой о возможном размещении в Беларуси российского ядерного оружия ответил на угрозы Запада разметить свой ядерный потенциал в Польше и странах Балтии. На это указал во время сегодняшнего круглого стола в Москве российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил целый ряд новых инициатив в области военного сотрудничества с Россией, в том числе не исключил возможности при определенных обстоятельствах размещения российского ядерного оружия на территории Республики Беларусь, - сказал Игорь Коротченко. - О чем идет речь? Речь не идет о возобновлении формата прежнего присутствия частей РВСН, которые имели место на момент распада Советского Союза. Очевидно, все-таки речь идет о размещении тактического ядерного оружия и его носителей. Это очень чувствительный аспект. И напомню, что Президент Беларуси высказал подобную возможность в ответ на уже озвученные целым рядом высокопоставленных западных функционеров и политиков заявления о возможности переброски американского тактического ядерного оружия с баз хранения в Германии и ряде других стран непосредственно на территорию Польши и, возможно, на территорию стран Балтии. Поэтому в ответ на такие угрозы и была высказана возможность парирования соответствующим размещением российского тактического ядерного оружия".

"Хотя Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву не стал конкретизировать типы носителей, возможные боезаряды, их ядерный и тротиловый эквивалент, я все-таки считаю с военной точки, что если вдруг на территории Польши появится американское тактическое ядерное оружие, то очевидно по согласованию Москвы и Минска речь может идти именно о размещении российского тактического ядерного оружия и его носителей, каковыми могут выступать и современные оперативно-тактические ракетные комплексы, в частности "Искандер-М", на территории Беларуси", - указал эксперт.

"Но это, конечно, крайний сценарий, нежелательный. Мы категорически не приветствуем его, но в рамках суверенитета Союзного государства, если на территории Польши появляется американское тактическое ядерное оружие, то ответ уже озвучен. И каким он будет - совершенно очевидно", - подчеркнул Игорь Коротченко.-0-

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