КС признал закон о недопущении реабилитации нацизма соответствующим Конституции

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд (КС) признал закон Беларуси "О недопущении реабилитации нацизма" соответствующим Конституции. Об этом говорится в решении суда № Р-1262/2021 от 30 апреля 2021 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

"На основании изложенного Конституционный суд считает, что закон по содержанию норм, форме акта, разграничению компетенции между государственными органами и порядку принятия соответствует Конституции", - говорится в решении.

В нем отмечается, что устанавливаемое нормами закона правовое регулирование общественных отношений по недопущению реабилитации нацизма обеспечивает реализацию конституционного принципа верховенства права, положений Конституции о защите конституционного строя, об обеспечении законности и правопорядка, национальной безопасности, гражданского согласия, о гарантировании прав, свобод и защиты интересов каждого.

"Согласно Конституции каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение (ч.1 ст.33); при этом запрещается пропаганда войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды (ч.3 ст.5), - говорится в решении суда. - В ряде международно-правовых актов указано на необходимость принятия надлежащих мер, в том числе законодательных, направленных на противодействие нацизму, который относится к числу наиболее опасных форм проявления экстремистской деятельности".

Конституционный суд отмечает, что осуществление экстремистской деятельности путем реабилитации нацизма является одной из проблем современности, поскольку без социального, национального, межрелигиозного согласия в обществе невозможно обеспечение правопорядка, спокойствия и уверенности граждан в том, что государство способно гарантировать их права, свободы, законные интересы независимо от пола, расы, национальности и др.

Законом определены, в частности, правовая основа деятельности и основные принципы недопущения реабилитации нацизма, субъекты противодействия реабилитации нацизма, основные направления профилактики и меры противодействия реабилитации нацизма, а также устанавливаются контроль и надзор за деятельностью в этой области, ответственность за реабилитацию нацизма.

Закон "О недопущении реабилитации нацизма" принят Палатой представителей 16 апреля, одобрен Советом Республики 21 апреля.

Другими решениями Конституционного суда, которые также опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, признаны соответствующими Конституции законы "Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму" и "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь".-0-