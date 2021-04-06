Макей: Беларусь не будет смотреть сквозь пальцы на деструктивные действия извне и ответит адекватно

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не будет смотреть сквозь пальцы на деструктивные и разрушительные действия с любой стороны и ответит адекватно. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у главы государства по оптимизации сети белорусских загранучреждений, передает корреспондент БЕЛТА.

Касаясь темы обострения белорусско-польских отношений, Владимир Макей подчеркнул: "Предысторию вы знаете. Не мы были инициаторами обострения наших межгосударственных отношений. Наоборот, мы всегда выступали за то, чтобы наши отношения развивались на конструктивной, равноправной основе".

"Несмотря на наши запросы, связанные с деструктивной деятельностью ряда лиц, находящихся на территории Польши и некоторых прибалтийских стран, мы не получали такого же конструктивного ответа от наших партнеров, - продолжил министр. - Поэтому мы были вынуждены пойти на некоторые резкие шаги, связанные с высылкой дипломатов из Бреста и Гродно".

"Я не могу вообще воспринять, как можно проводить в школе мероприятия, связанные с героизацией "проклятых солдат", это мероприятия, которые идут вразрез с нашим законодательством. Может, у них они считаются героями, но у нас они считаются преступниками и должны нести соответствующее наказание. Поэтому уголовные дела, которые заведены против отдельных граждан Беларуси, имеют конкретные причины, и есть конкретные доказательства их правонарушений и преступлений. То, что наши партнеры пытаются представить в некоторых международных организациях, на внешнем контуре как притеснение польского меньшинства в Беларуси, абсолютно не соответствует действительности", - выразил недоумение Владимир Макей.

Министр заявил: "Мы полностью соблюдаем все наши международные обязательства в этой сфере. Более того, сегодня глава государства подчеркнул, чтобы ни в коей мере эти обязательства не были нарушены. Все будет идти в соответствии с международными обязательствами, с нашим законодательством".

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в нормальных, конструктивных отношениях с Польшей и другими соседними странами. "Но это не значит, что мы будем смотреть сквозь пальцы на те деструктивные, разрушающие действия, которые предпринимает та или иная сторона против Беларуси. На этот счет, без сомнения, всегда найдется адекватный ответ", - заявил Владимир Макей.

Министр отметил, что сегодня Президенту были доложены и им поддержаны конкретные меры, направленные на дальнейшее развитие отношений с соседними государствами, в том числе с Польшей, но исходя из того, что эти отношения должны развиваться на конструктивной, равноправной основе и с уважением внутреннего законодательства нашей страны и международных обязательств.

"Мы заинтересованы в развитии торгово-экономического взаимодействия, и сегодня обсуждался вопрос возможного возврата послов в наши страны. Но понятно, что для этого должны быть серьезные основания, позволяющие всем сторонам надеяться, что это приведет к более спокойному развитию ситуации и переводу ее в нормальное дискуссионное русло",- отметил глава МИД.

Он подчеркнул заинтересованность белорусской стороны в развитии конструктивных отношений с Польшей.-0-

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