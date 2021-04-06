"Мы увидели, кто есть кто" - Лукашенко потребовал разобраться с иностранными фондами и НКО

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по внешнеполитической тематике потребовал разобраться с работой иностранных фондов, финансируемых из-за рубежа некоммерческих организаций и других подобных структур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хотел бы сегодня услышать конкретные предложения по возвращению к последовательной, проактивной политике с Польшей. Мы не собираемся ни с кем воевать, не хотим ни с кем воевать, но если только к нам будут вот таким образом относиться, как это было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат и очень сильно, - заявил Александр Лукашенко. - И нам хватит быть какими-то пассивными наблюдателями: там, где нужно, мы должны реагировать адекватно, как это было в Бресте и Гродно. Но мы никуда не денемся от того, чтобы разговаривать на нормальном языке с нашими соседями".

В конце марта Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого союза поляков и других лиц. Подозреваемые, позиционируя себя членами вышеуказанного союза, с 2018 года по настоящее время на территории города Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества. Еще одно уголовное дело было возбуждено месяцем ранее в Бресте - по факту совершения 28 февраля группой лиц умышленных действий, направленных на реабилитацию нацизма и разжигание национальной розни. По подозрению в совершении преступления задержан один из соучредителей ООО "Польская школа".

Президент обратил особое внимание на работу местных органов власти, у которых "под боком развернули свою деятельность деструктивные структуры".

"Давно надо было провести проверки курсов изучения языков, скаутских организаций и других подобных им структур, управляемых и финансируемых из-за границы. И очень печально, что наш новый в правительстве человек, отвечающий за национальные и религиозные отношения, не заметил этого и не начал свою работу с этого. Это вам урок! Таких проблем немного, но они есть. Возьмите в свои руки и разрулите", - дал поручение глава государства уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку.

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: со всеми сомнительными объединениями и учреждениями надо разобраться принципиально. Это касается также различных фондов. "Это уже дело главы Администрации Президента организовать работу и всех их перерегистрировать. Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству. Но мы увидели, кто есть кто. Поэтому их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государство, мы будем их "терпеть" и с ними сотрудничать. Нет - значит под нож, - потребовал Президент. - Это же не дело, когда эти структуры, существуя в Беларуси, втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж. Слава богу, сейчас этот поток снизился, потому что увидели, кто есть кто".

Также, по словам главы государства, надо очень серьезно "поработать над представлением общественности и западным партнерам так называемого польского вопроса".

"На Западе не все понимают, что происходит на самом деле. Соответствующий план, как я уже сказал, реализуется, но надо ускорить эту работу. Следует активнее продвигать темы преследования этнических белорусов в межвоенный и послевоенный периоды, деятельности польских националистических бандформирований (и не только польских) на нашей территории, реваншистских устремлений властей этих государств по возвращению контроля над отдельными территориями и регионами Беларуси. В Варшаве, например, их до сих пор именуют как "восточные кресы". Официально действующий Союз поляков в Беларуси, где недавно был избран новый руководитель, должен конструктивно работать на благо нашей страны, способствуя укреплению отношений", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент добавил, что белорусские власти абсолютно не притесняют польское меньшинство: у этих граждан есть свое объединение, с помощью которого они могут вносить свой вклад в развитие отношений между двумя странами. "Если что-то не нравится, информируйте правительство, Президента - мы вмешаемся", - заверил белорусский лидер.-0-