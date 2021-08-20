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Политика
20 августа 2021, 12:03

Макей и Мезенцев обсудили белорусско-российское взаимодействие в союзном строительстве

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках союзного строительства, график проведения заседаний высших органов Союзного государства, а также деятельность Постоянного комитета Союзного государства.

Как сообщалось БЕЛТА, тема развития интеграции с Россией в формате Союзного государства обсуждалась 17 августа на совещании Президента Беларуси с руководством Совета Министров. Александр Лукашенко и участники мероприятия заслушали доклад первого вице-премьера Николая Снопкова, который возглавляет белорусскую сторону в переговорах с Россией по интеграционным программам.

По словам Николая Снопкова, Беларусь и Россия практически полностью согласовали пакет интеграционных документов. "Уже почти три года по инициативе наших российских партнеров мы реализуем подходы по углублению интеграции в рамках выполнения договора о создании Союзного государства. После заморозки этой тематики зимой 2019 года переговоры были возобновлены летом 2020-го. В процессе переговоров довольно скоро выявилось ядро интересов с каждой стороны. Для россиян это вопросы налогового и таможенного регулирования, то есть прозрачности, прослеживаемости товаров по их территории. Для нас - условия сотрудничества в энергетике и доступ на российский рынок. Во всем пакете экономических интеграционных договоренностей главная сложность в наших переговорных вопросах заключалась во взаимоувязывании этих встречных интересов", - рассказал первый вице-премьер.

В результате стороны вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, включающий основные направления и 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решений союзного Совмина и Высшего госсовета Союзного государства об их одобрении.

Как заявил глава государства Александр Лукашенко 9 августа во время "Большого разговора с Президентом", в рамках Союзного государства осталось согласовать только одну союзную программу. Рассматривавшиеся ранее интеграционные карты были переформатированы в союзные программы. Всего их 28. И остался нерешенным один вопрос. "Если мы в союзе, если видим перспективу, надо выравнивать цены и там, и здесь. Или, как у вас принято говорить, в свободное плавание отпустить. Захотели - мы купили там природный газ, допустим, у "Газпрома". Нет у "Газпрома"? У другой компании - у вас их много, которые добывают природный газ. То есть свободная должна быть торговля этим товаром. Отсюда будут цены. Мы не просим низких цен. Мы равных цен хотим", - подчеркнул белорусский лидер 9 августа.

Он напомнил, что единое экономическое пространство, которое выстраивают Беларусь и Россия, предполагает равные условия для всех субъектов хозяйствования, предприятий и людей. Рыночные условия. "Мы согласны на рыночные условия, но условия должны быть равными. Мы договорились с Президентом России, что преодолеем всякие барьеры и выравняем эти условия", - отметил Александр Лукашенко.

"Мне хотелось бы надеяться, о чем мы с Президентом (Путиным. - Прим. БЕЛТА) договаривались, что в этом году, в конце года, состоится Высший государственный совет Союзного государства. И он должен быть этапный, там мы должны принять очень серьезные решения. Думаю, если там россияне уж очень побоятся по газу сделать какой-то шаг по выравниванию условий, мы эти 28 союзных программ (карты были переработаны) примем. Это будет колоссальный шаг вперед", - уверен глава белорусского государства.-0-

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