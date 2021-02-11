МИД намерен разработать новую концепцию внешней политики Беларуси

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел намерено разработать новую концепцию внешней политики Беларуси. Об этом заявил глава МИД Владимир Макей, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам самим, каждому из нас надо отказаться от ущербного взгляда на свою страну - мы маленькие, мы хотим в Европу, хотим к кому-то прильнуть и так далее. Мы должны рассматривать свою Беларусь не как что-то между чем-то и чем-то, а как свою землю, свой край, свой берег. Мы здесь живем и прекрасно знаем, как и куда завтра вести свою страну. А чтобы внести большую ясность, МИД берет на себя разработку новой концепции внешней политики Беларуси", - сказал Владимир Макей.

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