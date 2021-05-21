Взаимодействие с ЕАЭС является одним из важнейших направлений политики Узбекистана - Мирзиёев

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимодействие с ЕАЭС является одним из важнейших направлений политики Узбекистана. Об этом заявил Президент Узбекистана - страны-наблюдателя в союзе - Шавкат Мирзиёев сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Взаимодействие с Евразийским экономическим союзом является для Узбекистана одним из важнейших направлений проводимой политики. За короткий период участия в качестве наблюдателя нам удалось выстроить эффективные контакты с Евразийской экономической комиссией", - сказал узбекский лидер.

По его словам, имеется значительный потенциал для дальнейшего наращивания торговых отношений. "Мы готовы активно взаимодействовать с Евразийской экономической комиссией и государствами-членами по вопросам устранения барьеров и дальнейшего сближения нетарифных мер регулирования в торговле", - заявил Шавкат Мирзиёев.

Он уверен, что активное развитие промышленной кооперации, межрегиональное сотрудничество позитивно отразятся на развитии экономики, позволят совместно осваивать рынки третьих стран. "Мы видим большой потенциал сотрудничества в реальном секторе экономики, а также в области обеспечения продовольственной безопасности", - заявил Президент Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан рассматривает возможность подключения к работе ряда действующих в рамках ЕАЭС цифровых платформ, в том числе по налоговому и таможенному администрированию.

"Для Узбекистана важно обеспечить достижение конкретных ощутимых результатов взаимодействия с ЕАЭС в качестве наблюдателя", - подчеркнул узбекский лидер.-0-

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