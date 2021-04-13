ОДКБ намерена развивать сотрудничество с международными организациями

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве состоялась рабочая встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Виктора Гулевича и генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Стороны обменялись мнениями о вызовах и угрозах в регионе ответственности ОДКБ и за его пределами, обсудили итоги работы организации в прошедшем году и поставленные перед ней задачи в сфере военного сотрудничества на ближайшую перспективу.

Генеральный секретарь отметил дальнейшую необходимость оснащения КСОР ОДКБ современным вооружением, военной и специальной техникой, а также расширения сотрудничества ОДКБ с международными и региональными организациями. Как пример - развитие диалога с ООН по вопросу встраивания миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН по поддержанию мира.-0-