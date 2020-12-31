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31 декабря 2020, 12:54

ОДКБ полна решимости в 2021 году отстаивать интересы государств-членов организации - Зась

Фото из архива
Фото из архива
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31 декабря, Москва /Корр. БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности полна решимости в наступающем 2021 году отстаивать интересы своих государств-участников. Об этом говорится в поступившем в БЕЛТА новогоднем поздравлении генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

"Наступает новый, 2021 год, с которым мы все связываем только самое лучшее. Уходящий в историю 2020-й стал для всех нас серьезным испытанием, изменив привычный ритм жизни многих людей и выдвинув на первое место защиту человечества от пандемии. Дополнительным испытаниям на прочность государства и гражданского общества подверглись Беларусь, Кыргызстан и Армения. В таких обстоятельствах особенно отчетливо осознаются уязвимость и хрупкость современного мира, а также ответственность каждого из нас за безопасность и благополучие своей Родины", - констатировал генсек ОДКБ.

Он отметил, что в этот непростой период страны ОДКБ проявили союзническую солидарность и взаимовыручку. "Это в очередной раз подтверждает безусловную важность и значимость Организации Договора о коллективной безопасности и демонстрирует дружбу между народами наших государств, - подчеркнул Станислав Зась. - В 2020 году в ОДКБ принят ряд важных стратегических документов по развитию системы коллективной безопасности в военной сфере, о политическом сотрудничестве и совместном противодействии вызовам и угрозам. Укреплено взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Усилена миротворческая составляющая ОДКБ".

"В наступающем 2021 году мы полны решимости и впредь отстаивать интересы государств - членов ОДКБ, защищать в них мир и стабильность, а также расширять сотрудничество с внешними партнерами, - заявил генеральный секретарь. - Убежден, что вместе мы сможем преодолеть любые вызовы и обеспечить коллективную безопасность на евразийском пространстве".

Станислав Зась пожелал всем крепкого здоровья, веры в свои силы и новых достижений.-0-

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